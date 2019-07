Esclusiva: Umtiti, pressing Psg. Su Neymar e Coutinho…

Sfumato De Ligt, il Paris Saint-Germain è andato all’assalto di Samuel Umtiti. L’intenzione è quella di chiudere con il Barcellona, indipendentemente dagli sviluppi della vicenda Neymar. Il difensore centrale classe 1993 ha un contratto ancora lungo (2023), ma ha manifestato il desiderio di provare una nuova esperienza. E il suo entourage sta parlando in modo fitto con il Psg che ha memorizzato la valutazione di almeno 60 milioni. Tutto questo indipendentemente dagli sviluppi legati a Neymar (chiodo fisso del Barcellona per un clamoroso ritorno) e che potrebbe coinvolgere Coutinho all’interno dello stesso affare. Ma per il Psg quella relativa a Umtiti è un’idea fortissima che prescinde da Neymar.

Foto: Twitter personale Umtiti