Esclusiva: Ugbo alla Salernitana, c’è il via libera del Chelsea

La Salernitana non si ferma. Dopo aver perfezionato l’arrivo di Caprari in prestito con obbligo di riscatto dalla Sampdoria, prosegue la trattativa con il Chelsea per l’attaccante Ike Ugbo, classe 1998, nell’ultima stagione al Cercle Bruges. In Belgio lo ha cercato il Genk, ma c’è la volontà del diretto interessato di fare un’esperienza in Italia e c’è la disponibilità dei Blues a cedere la punta in prestito. Ecco perché la trattativa, che vi abbiamo raccontato stamattina, sta procedendo in modo molto proficuo. Tutto questo perché, malgrado i tentativi fatti, non ci sono per il momento grandi chance di sbloccare Simy con il Crotone. Ecco perché la Salernitana si sta concentrando su altre piste.

Foto: Twitter personale Ugbo