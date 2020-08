Esclusiva: Udinese, sempre più Semplici in caso di addio a Gotti

L’Udinese sta faticando non poco a trovare l’accordo con Luca Gotti. Vedremo gli sviluppi, ma la situazione si è parecchio complicata. Se dovesse essere addio, confermiamo la soluzione Semplici e i contatti delle ultime 48 ore. In questo momento è lui in pole. Abbiamo parlato anche di Rolando Maran, ma non ci sono stati approfondimenti con l’ex Cagliari. Mentre con Semplici è stato abbozzato più di un discorso, in attesa degli sviluppi definitivi relativi a Gotti.

Foto: Twitter Spal