Esclusiva: tutti su Frendrup, c’è anche l’Atalanta

Il rendimento di Martin Frendrup è sotto gli occhi di tutti: qualità e quantità, un centrocampista totale classe 2001 che è da tempo un uomo mercato. Per il Genoa diventa complicato pensare di privarsene a gennaio, ma dipenderà dalle offerte (da 20 milioni in su). Lo specialista danese, contratto fino al 2028, ha estimatori in Premier ma anche in Serie A dove per motivi diversi Juve, Milan e Fiorentina lo hanno apprezzato. E l’Atalanta ancora di più, lo ritiene la pedina perfetta per caratteristiche, in grado di accendere ulteriormente il centrocampo di Gasperini. I rapporti tra Genoa e Atalanta sono eccellenti e testimoniati dall’operazione Retegui della scorsa estate, di sicuro il club dei Percassi ha messo gli occhi su Frendrup.

Foto: twitter Genoa