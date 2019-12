Esclusiva: Tutino piace a tutti. Ma ora l’Ascoli rilancia

Gennaro Tutino piace a tutti, a mezza B e non solo. Nei prossimi giorni verrà presa una precisione, ovviamente con l’avallo del Napoli. Tutino lascerà l’Hellas per giocare sempre: il Benevento, da noi segnalato, è molto interessato ma gli scenari possono cambiare. In pressing anche la Salernitana, nelle ultime ore il rilancio dell’Ascoli che ha la possibilità concreta di scavalcare la concorrenza.

Foto: Hellas Verona Twitter