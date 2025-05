Esclusiva: Tudor-Juventus, tutto rientrato. Ci sarà lui al Mondiale per Club

26/05/2025 | 10:35:24

Igor Tudor e la Juventus quasi sicuramente andranno avanti insieme fino al Mondiale per Club. Utilizziamo soltanto un minimo di prudenza, ma il chiarimento è in corso e dovrebbe portare alla conferma dell’allenatore per il Mondiale per Club. Lo sfogo di Tudor nel postpartita di Venezia di ieri non è passato inosservato, ma c’era già un accordo sull’orientamento di lasciargli la squadra per l’attesa rassegna che avrà inizio a metà giugno. Ricordiamo che è scattato il rinnovo automatico per Tudor dopo la qualificazione in Champions, ma che la Juve può risolvere pagando una penale. L’obiettivo bianconero è Antonio Conte, ovviamente con tempi abbastanza lunghi e aspettando che l’allenatore trovi tutti gli accordi per liberarsi da De Laurentiis. Nel frattempo è in corso il chiarimento con Tudor per rispettare i programmi in vista del Mondiale per Club. E il croato sarà regolarmente in panchina.

