Esclusiva: Tsimikas-Roma, giornata positiva. C’è l’apertura del Liverpool

27/08/2025 | 22:55:21

Kostas Tsimikas e la Roma: alle spalle una giornata positiva. Ci sono stati colloqui approfonditi tra l’agente del calciatore e il Liverpool per il terzino classe 1996 considerato un esubero. E per la prima volta si è registrata un’apertura sul prestito con diritto di riscatto, probabilmente anche sul prestito secco, dopo il no dei giorni scorsi. Non siamo ai dettagli, bisogna lavorarci, ma oggi è stata una giornata proficua che avvicina Tsimikas alla Roma.

Foto: Instagram Liverpool