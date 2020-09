Esclusiva: tris Pescara con Riccardi, Omeonga e Valdifiori

Il Pescara sta per chiudere un tris. Poco fa è arrivato il via libera della Roma per il prestito del centrocampista Alessio Riccardi, che in passato era stato al centro di alcune trattative con Juve e Napoli. Vi avevamo anticipato la svolta Omeonga, c’è il placet del Genoa per il prestito del centrocampista. Lo svincolato Valdifiori sta per firmare un biennale, piace il terzino Zampano ma non ci sono ancora accordi definitivi con il Frosinone.

