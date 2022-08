Esclusiva: Triestina scatenata, anche Luca Paganini

Letteralmente scatenata la Triestina che vuole costruire una squadra sempre più competitiva. Dopo aver chiuso gli accordi con il Modena per il difensore Ciofani e l’attaccante Minesso, ora la Triestina sta per definire anche l’arrivo di Luca Paganini esterno offensivo classe 1993 ex Frosinone, nell’ultima stagione in azione tra Lecce e Ascoli. Per il calciatore è pronto un contratto biennale. Di sicuro un colpo di spessore per la Serie C.

Foto: Paganini Instagram