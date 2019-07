Esclusiva: Triestina, è fatta per Guido Gomez. I dettagli

Nuovo importante colpo per la Triestina che ha praticamente chiuso la trattativa per l’arrivo di Guido Gomez. Il centravanti italo-argentino, classe 1994 ex Sassuolo e Juve Stabia, firmerà un contratto triennale con il club friulano dopo essersi liberato dal Renate.