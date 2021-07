Esclusiva: tre strade per Sepe. Una porta a Napoli

Luigi Sepe sperava di andare al Genoa, ma alla fine Preziosi ha preferito prendere Sirigu. E ora quale sarà il futuro del portiere che ha ancora tre anni di contratto con il Parma? Ci sono tre strade. Una porta a Verona, ma deve uscire Silvestri al centro di diverse valutazioni dell’Udinese. L’altra porta all’Inter come vice Handanovic ma a condizione che parta Radu, quest’ultimo ha detto recentemente no al Real Sociedad. Ma occhio al Napoli come vice Meret, considerato che Ospina è in scadenza e potrebbe lasciare il club azzurro in questa sessione di mercato.

Foto: Twitter Parma