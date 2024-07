Un attaccante di qualità per la Reggina. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni dell’argentino Bruno Barranco, classe 1997, che nell’ultima stagione ha fatto bene con la Folgore Caratese. C’è concorrenza in Serie C, ma la Reggina si è portata avanti e confida di chiudere. Conferme anche per il centrocampista Laaribi, come anticipato nei giorni scorsi.

Foto:logo Reggina