Esclusiva: Trapani scatenato, in arrivo Ferrari, de Boer, Giron, Vitale e Salines!

26/06/2025 | 19:05:57

Il Trapani sta piazzando cinque colpi molto importanti per la Serie C. Si tratta di quattro svincolati: il centrocampista olandese Kees de Boer, ex Ternana, il terzino sinistro Maxime Giron, il centrocampista Mattia Vitale e l’attaccante Franco Ferrari. Mancano pochissimi dettagli, stiamo parlando di trattative in stato avanzato. E il discorso vale per Emanuele Salines, difensore centrale classe 2000, che si è liberato dal Foggia. Il patron Antonini vuole costruire una squadra competitivi per rilanciare le ambizioni nel prossimo campionato di Serie C.

FOTO: Sito ufficiale Trapani