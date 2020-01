Salta il trasferimento del centrocampista Laba al Trapani, non ci sono gli accordi e il diretto interessato ha preferito valutare altre proposte. Il Trapani è molto vicino a Ivan Rossi, centrocampista classe 1993, ex River e Colo Colo, siamo ai dettagli. E si aspetta il via libera del Benevento per il difensore Gyamfi.

Foto: quemerizados