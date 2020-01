Esclusiva: Trapani, presi Dalmonte, Coulibaly e Buongiorno. Le ultime su Kupisz

Il Trapani è scatenato sul mercato. Il club siciliano, come anticipato, ha completato tre operazioni in entrata: presi l’attaccante Nicola Dalmonte, classe 1997 in uscita dal Lugano (il suo cartellino è di proprietà del Genoa), il centrocampista Mamadou Coulibaly, classe 1999, attualmente all’Entella ma di proprietà dell’Udinese, e Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Toro. Tutti e tre hanno già svolto le visite mediche di rito e saranno a disposizione del tecnico Castori a partire da mercoledì 8 gennaio. Le ultime su Tomasz Kupisz: il Trapani insiste, ci sono un paio di club di Serie C, l’esterno in uscita da Bari vuole rimettersi in gioco in B ma bisogna ancora sistemare l’operazione.