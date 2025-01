Esclusiva: Trapani, in chiusura Daka dal Lecce

Il Trapani è molto attivo sul mercato. E dopo quanto vi avevamo raccontato poche ore fa, il club siciliano è in chiusura per un altro colpo in attacco. Si tratta di Dario Daka, centravanti classe 2004 di proprietà del Lecce.

Foto: Sito ufficiale Trapani