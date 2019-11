Esclusiva: Trapani, in arrivo il difensore argentino Fausto Grillo

Nuovo acquisto per il Trapani. Nelle ultime ore il club siciliano ha raggiunto gli accordi per l’arrivo di Fausto Grillo, difensore argentino (con passaporto spagnolo) classe 1993, svincolato dopo l’esperienza in Turchia con la maglia del Göztepe. Grillo, cresciuto nel vivaio del Velez, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Italia: per il Trapani un innesto di spessore nel reparto arretrato.

Foto: turkishfootballnews.com