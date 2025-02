Esclusiva: Trapani, domani possibile chiusura con il figlio di Rivaldo (per giugno)

La campagna acquisti del presidente Antonini è stata all’insegna della rivoluzione totale. Organico ribaltato e lavoro di semina per una squadra sempre più competitiva che possa durare nel tempo (e possibilmente vincere). Siccome il mercato degli svincolati offre sempre opportunità, occhio a un’altra possibile sorpresa nelle prossime ore. Il Trapani è molto vicino a Rivaldinho, sì il figlio di Rivaldo, punta centrale classe 1995, in scadenza di contratto con il Farul. Ovviamente si tratta di un’operazione a parametro zero per la prossima estate, ma la trattativa è in stato avanzato e si può chiudere nei prossimi giorni, forse già domani. Rivaldinho sta completando la stagione in Romania, alle spalle diverse esperienze lontano dal Brasile (anche Levski Sofia e Cracovia), il suo futuro può essere a Trapani.

Foto: Instagram Rivaldinho