Esclusiva: Traorè, pronta un’altra alleanza Juve-Sassuolo

Hamed Junior Traorè era un calciatore della Fiorentina (dallo scorso gennaio per questa estate) prima che accadessero tante cose non preventivate. Una su tutte: la richiesta della Fiorentina di fare altre indagini suppletive per verificare le condizioni del talentuoso classe 2000. Indagini da rinviare a fine stagione. Quei bolli firmati sono scaduti, il club viola ha cambiato proprietà, da settimane l’Empoli si sente libero di fare altre scelte. E le ha ormai quasi fatte, a cifre leggermente superiori rispetto ai 12 milioni (bonus compresi) che avrebbe garantito la Viola. Vi avevamo parlato della Juve, possiamo andare oltre perché l’intenzione è quella di girare il Traorè al Sassuolo, nel rispetto degli eccellenti rapporti tra i due club, certificati dall’operazione Demiral. Operazione molto bene avviata, quasi completata: la Fiorentina appartiene – salvo sorprese non pronosticabili – al passato di Traorè. E il Sassuolo al futuro, con la benedizione della Juve.

Foto: Twitter ufficiale Empoli