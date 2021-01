Esclusiva: Tramoni dice sì alla Reggina, via libera del Cagliari

Matteo Tramoni ha deciso di andare alla Reggina, operazione soltanto da formalizzare. Già dopo la gara di domani pomeriggio contro il Lecce, l’esterno sinistro francese classe 2000 si organizzerà per raggiungere i nuovi compagni. Tramoni si era concesso qualche ora di riflessione proprio perché non avrebbe voluto lasciare Cagliari dove gioca anche il fratello Lisandru. Ma la Serie B è un’occasione troppo importante, il club di Giulini aveva dato il via libera, l’affare andrà in porto.

Foto: Logo Reggina