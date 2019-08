Esclusiva: Trajkowski al Mallorca, è fatta. Contratto triennale. E la clausola…

Aleksandar Trajkowski giocherà nel Mallorca. L’accordo definitivo è stato raggiunto pochissimi minuti fa, il contratto sarà triennale, ormai mancano soltanto i passaggi burocratici. L’ex Palermo aveva detto di no a un paio di offerte italiane, era stato seguito dallo Sporting che non ha ancora ceduto Bruno Fernandes, ma alla fine ha deciso di andare in Spagna malgrado una proposta in arrivo dagli Emirati. Trajkowski guadagnerà 650 mila euro a stagione e secondo le migliori tradizioni spagnole ci sarà una clausola altissima da circa 45 milioni.

Foto: Zimbio