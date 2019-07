Esclusiva: Trajkovski, lo Sporting vuole chiudere. Ma il Milan si inserisce perché…

Lo Sporting Club di Lisbona è piombato su Aleksandar Trajkovski, come vi abbiamo raccontato. Il centrocampista macedone classe 1992 si libererà dal Palermo, il club portoghese ha offerto un contratto quadriennale e vuole chiudere l’operazione anche per sopperire alla probabile partenza di Bruno Fernandes. Ma nelle ultime ore su Trajkovski si è inserito il Milan. Il motivo? Questo: il classe ’92 è extracomunitario, oggi il Milan ha due posti liberi, ma tesserare un altro extracomunitario in rosa consentirebbe al club rossonero nelle prossime sessioni di mercato di poter sfruttare uno slot in più che favorirebbe dunque eventuali altre operazioni di mercato.

Foto: zimbio