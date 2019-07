Esclusiva: tra Farias e il Lecce ora si inserisce il Sassuolo

Diego Farias resta in orbita Lecce, ma il Sassuolo può sorpassare tutti. Un profilo che piace molto a De Zerbi, forse il destino che torna, visto che già qualche anno fa (quando il Napoli era andato molto vicino a Politano, poi finito all’Inter) proprio Farias era stato a un passo dal Sassuolo. Non c’era De Zerbi in panchina, ma la presenza dell’ex Foggia è vista come un motivo in più per inserirlo nella lista della spesa. Il Cagliari è già stato avvertito, il Lecce non è fuori dai giochi, ma il Sassuolo entra in lizza con forza.

Foto: Twitter ufficiale Empoli