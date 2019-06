Mimmo Toscano resta abbondantemente in pole per la panchina della Reggina, ma il club amaranto aspetta novità per questo fine settimana, massimo lunedì. Devi liberarsi dalla Feralpisalò, la Reggina ha fretta. La società calabrese sta studiando soluzioni diverse, una chiama in causa Beppe Scienza che si è da poco lasciato con il Monopoli, confidando in una rapida risoluzione di Toscano.