Esclusiva: Toscano-Reggina, scelta fatta. Ora la Feralpisalò…

Mimmo Toscano nuovo allenatore della Reggina: scelta fatta e da noi anticipata. Adesso non resta che aspettare la risoluzione del contratto tra il tecnico e la Feralpisalò, i discorsi sono già stati impostati e potrebbero esserci sviluppi prima del fine settimana. Toscano ha un contratto che scade nel 2020, allenare la squadra della sua città è per lui intrigante e coinvolgente. Ora non resta che aspettare i prossimi passaggi burocratici.