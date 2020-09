Esclusiva: Torreira, l’Atletico spinge. Ma il Torino è a Londra

Lucas Torreira lascerà l’Arsenal dove ormai è un separato in casa. L’Atletico Madrid, che ha ormai risolto la vicenda Suarez, sta spingendo e si sta avvicinano al centrocampista uruguaiano, proponendo eventuali scambi all’Arsenal. Ma il Toro dal tardo pomeriggio è a Londra, malgrado le giuste smentite del club che dice di avere allentato la presa perché non è una priorità per Giampaolo. Può essere una mossa strategica, la missione a Londra può essere legata ad altre vicende di mercato ma nasconde soprattutto la volontà di provarci ancora per Torreira. Malgrado un Atletico lanciato… Il Toro vuole prendere anche un difensore centrale e segue sempre gli sviluppi legato ad Andersen del Lione, al momento il Sassuolo chiede tanto per Ferrari.

Foto: sito Arsenal