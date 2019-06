Esclusiva: Torreira, il Milan si tira fuori. Su Praet e Veretout…

Il Milan ha capito che la salita che porta a Lucas Torreira è molto ripida, praticamente impercorribile. E anche le manovre dell’agente Bentancur non porteranno a una soluzione. Ecco perché il club rossonero – come raccontato – ha virato con forza su Praet (ve ne parliamo a parte), pupillo di Giampaolo che lo vorrebbe schierare nel ruolo di regista nel suo nuovo Milan. Intanto la settimana prossima può essere quella giusta per definire il futuro di Veretout: martedì ci sarà l’incontro tra i rossoneri e la Fiorentina, ma occhio sempre al Napoli che può mettere sul piatto valide contropartite tecniche come Rog e Ounas.

Foto: sito ufficiale Arsenal