Esclusiva: Toro-Jesé, prevista missione nelle prossime 48 ore

Il Toro vuole fare sul serio per Jesé Rodriguez, attaccante spagnolo classe ’93 in forza al Psg. Sarebbe un colpo di spessore per le ambizioni granata, il club di Cairo ha ricevuto e memorizzato l’input della società francese sull’apertura al prestito con diritto di riscatto e pagamento di almeno il 60 per cento dell’ingaggio. Situazione completamente diversa rispetto a qualche tempo fa quando la Fiorentina ci aveva provato con forza. Nei prossimi giorni, entro 48 ore, dovrebbe esserci una missione granata a Parigi proprio per entrare nel vivo. Il Toro e Jesé, una storia intrigante.

Foto: Las Palmas Twitter