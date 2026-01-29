Esclusiva: Torino, si blocca Tchoca. Avanza Jappert, sullo sfondo Kapuadi

29/01/2026 | 19:00:36

Sorpresa in casa Torino: si è bloccato il trasferimento di Tchoca, malgrado il difensore centrale abbia già fatto le visite. Evidentemente ci sono stati problemi e non entriamo per problemi di privacy. Così il Torino ha virato fortemente su un altro extracomunitario che aveva seguito, parliamo di Kevin Jappert, classe 2004, argentino del Barrancas Central in prestito dall’Atletico Rafaela. Il Torino ha un posto da extracomunitario e sta virando decisamente su Jappert dopo la frenata per Tchoca, in attesa delle ultime valutazioni. Sullo sfondo resta Kapuadi del Legia Varsavia, ve ne abbiamo parlato nelle ultime ore.