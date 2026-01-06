Esclusiva: Torino, piace il centrocampista Olusesi del Tottenham

Il Torino vuole fare un paio di operazioni a centrocampo, anche perché come già raccontato Asllani verrà restituito all’Inter che poi troverà una soluzione (Parma e a Sassuolo sono due club interessati). Dopo aver confermato il gradimento per Belahyane, emerge un nome nuovo per quel riaperto: si tratta di Callum Olusesi, classe 2007 (compirà 19 anni il prossimo marzo) di proprietà del Tottenham. Sono stati avviati già alcuni discorsi che potrebbero sfociare in un investimento che comprenda almeno il prestito con diritto di riscatto.

