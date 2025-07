Esclusiva: Torino-Oristanio, contatti ufficiali con il Venezia

14/07/2025 | 23:25:20

Il Torino vuole prendere almeno due esterni offensivi: il pressing per Ngonge è costante, ma l’attenzione nei riguardi di Gaetano Oristanio, nostra esclusiva di diversi giorni fa, è sempre molto alta. Al punto che in giornata c’è stato un contatto diretto tra il Torino e il Venezia, il club granata ha preannunciato una proposta in prestito oneroso con un diritto di riscatto che può all’occorrenza diventare obbligo. La valutazione del Venezia è in doppia cifra, ma si lavora per abbassarla. Almeno in questi giorni Oristanio ha dato priorità al Torino.

Foto: Instagram Oristanio