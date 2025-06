Esclusiva: Torino-Ngonge, in agenda incontro con l’agente

25/06/2025 | 23:15:39

Il Torino ha messo Ngonge al primo posto della lista per l’attacco. Una richiesta precisa, il club si è già mosso, resta da verificare se l’ex Verona entrerà in uno scambio con Milinkovic-Savic (il Napoli non ha ancora sciolto le riserve), oppure se si potrà procedere a prescindere. Di sicuro Ngonge lascerà il suo attuale club per andare a giocare con una certa continuità. E presto ci sarà un incontro con l’agente di Ngonge per mettere a posto i paletti di un’operazione che i granata vorrebbero concretizzare.

Foto: Instagram Ngonge