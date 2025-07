Esclusiva: Torino-Israel, nuovi dialoghi. Milinkovic-Savic aspetta solo il Napoli

19/07/2025 | 14:07:02

Vanja Milinkovic-Savic aspetta solo il Napoli e quasi sicuramente non parteciperà al test del Torino in programma nel pomeriggio. Proprio sabato scorso vi avevamo svelato l’irruzione a sorpresa del Napoli dopo settimane e settimane di silenzio totale. E qualche giorno fa avevamo aggiunto l’accordo totale tra il serbo e il club azzurro. Un incontro con il Napoli sancirà il trasferimento del serbo alla corte di Conte e quello di Ngonge in granata. Intanto, il Torino sta pensando al sostituto: come anticipato qualche giorno fa, Franco Israel dello Sporting è molto più di un’idea. Ora possiamo aggiungere che i granata stanno avanzando. In lizza resta Falcone del Lecce, ma Israel intriga molto…

Foto: Instagram Milinkovic-Savic