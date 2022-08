Esclusiva: Torino, interesse per il difensore Chergui del Paris FC

Il Torino potrebbe prendere un difensore giovane, a maggior ragione se venisse trovata una sistemazione per Armando Izzo. C’è una trattativa impostata con il Paris FC per Samir Chergui, classe 1999, un profilo seguito negli ultimi giorni. Il Torino, che vuole sempre Praet per il centrocampo, aveva cercato Saintini per la difesa ma poi aveva deciso di non approfondire. Adesso segue Chergui e presto decidere se affondare.

Foto: logo Torino