Siamo agli sgoccioli del mercato, ma la Ternana sta per chiudere un’operazione in entrata con il Torino. La Ternana ha in pugno Michel Adopo, centrocampista francese classe 2000, ormai vicinissimo al trasferimento in Umbria. Ha esordito in Serie A lo scorso anno e adesso è pronto a vestire la maglia dei rossoverdi.

Foto: logo Ternana