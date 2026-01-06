Esclusiva: Torino, fari accesi sul terzino sinistro Obrador

06/01/2026 | 19:16:24

Il Torino vuole fare la spesa puntando su nomi giovani e di talento. Un’idea concreta per la corsia mancina porta a Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Benfica. Il club lusitano aveva prelevato Obrador la scorsa estate dal Real Madrid, operazione da circa 5 milioni. Ma lo spagnolo fin qui non ha avuto grande visibilità, il Torino lo apprezza molto e ha già mosso i primi passi concreti. Prima di andare al Benfica, Obrador era stato seguito da altri club italiani. Nel frattempo il Torino insiste per il difensore centrale David Ricardo, classe 2002 in uscita dal Botafogo, valutazione ben sotto i dieci milioni, una pista emersa con forza 5-6 giorni fa e che trova conferme. Ora bisogna trovare la completa quadratura e i dialoghi sono in corso.

Foto: sito Torino