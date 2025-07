Esclusiva: Torino, accordo totale con il portiere Israel

20/07/2025 | 16:42:50

Il Torino ha un accordo totale con il portiere Franco Israel dello Sporting CP. L’intesa è stata perfezionata nelle ultime ore, adesso non resta che aspettare la cessione di Milinkovic Savic (ieri in panchina per l’intera durata del primo test stagionale dei granata), destinazione Napoli. Non sarà complicato trovare un’intesa con lo Sporting per una cifra dai 3,5 ai 4,5 milioni, dipenderà dai bonus. Di sicuro Israel in queste ore è nettamente in pole per diventare presto il nuovo portiere del Torino.

Foto: Instagram Israel