Esclusiva: Tonali, la Juve ha voglia di accelerare! Gli scenari

Sandro Tonali è un obiettivo molto concreto della Juve. Vi abbiamo già raccontato che per il gioiello classe 2000 del Brescia l’Inter si è defilata, mentre il club bianconero resta l’unico in Italia in corsa. Ovviamente c’è concorrenza, soprattutto City, Psg e Liverpool, ma la Juve sta studiando una strategia per poter definire l’operazione anche in questa finestra di gennaio, lasciando sicuramente Tonali a Brescia, pedina indispensabile nella corsa salvezza del club di Cellino.

Foto: sito ufficiale Brescia