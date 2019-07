Esclusiva: Tonali e Torregrossa, doppio rinnovo con il Brescia. I dettagli

Blindati. Sandro Tonali ed Ernesto Torregrossa hanno raggiunto l’accordo con il Brescia per un prolungamento fino al 2023. Ieri vi avevamo parlato di Tonali: rispetto al precedente contratto (scadenza 2021) altri due anni, guadagnava meno di 200 mila euro a stagione, con i bonus si avvicina ai 600 mila euro a stagione. Torregrossa era in scadenza 2020, anche per lui nuovo impegno sino al 2023, da circa 600 mila euro a stagione. Torregrossa è reduce da un grande campionato in serie B, per lui c’erano stati sondaggi da club di serie A, ma per il Brescia è e resta una pedina imprescindibile.