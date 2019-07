Esclusiva: Tonali-Brescia, lavori in corso per il rinnovo. Gli scenari

Sandro Tonali sta parlando in modo fitto per il prolungamento di contratto con il Brescia. Nell’ultimo campionato ha guadagnato meno di 200 mila euro, ha un contratto che scade nel 2021, l’intenzione è quella di prolungare per un paio di stagioni. A Tonali è stato proposto un ingaggio che, con i bonus, arriverebbe a circa 600 mila euro a stagione. E per ora Cellino ha intenzione di resistere a qualsiasi proposta, in ogni caso la priorità è quella di mettere al posto il contratto.

Foto: sito ufficiale Brescia