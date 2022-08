Esclusiva: Tommaso Milanese tra Perugia e Parma

Tommaso Milanese, centrocampista classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Roma e oggi a Cremona, sarà trasferito nelle prossime ore. Il giocatore è al centro di una trattativa che vede coinvolte il Perugia e il Parma. La decisione arriverà presto. Il buon rapporto tra Perugia e Parma potrà essere una spinta in più per il club umbro che ha preso Di Carmine e Bartolomei dalla Cremonese e che sta per dare Christian Kouan al club grigiorosso.

Foto: sito Cremonese