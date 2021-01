Grandi firme in Serie D. Adesso tocca a Fernando Tissone, centrocampista argentino svincolato classe 1986, un passato anche con Samp, Udinese e Atalanta. Ci sono gli accordi con il Taranto, contratto fino a giugno per il momento senza opzione ma è chiaro che un’eventuale promozione in C cambierebbe gli scenari. Tissone è già in città, l’annuncio nelle prossime ore.

Foto: Logo Taranto