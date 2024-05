Esclusiva: Thiago Motta-Juve, si lavora per tre anni di contratto. La tempistica

Thiago Motta diventerà presto il nuovo allenatore della Juventus, come vi abbiamo svelato mesi e mesi fa, non è più una notizia. Adesso c’è soltanto da aspettare, la tempistica può funzionare così: il Bologna gioca lunedì proprio contro la Juve, mercoledì ci sarà la sfilata della squadra sul pullman scoperto, da quel momento si potrà entrare nel vivo. Nei prossimi giorni Motta comunicherà a Saputo la sua decisione, il numero uno del club ha fatto di tutto e di più per trattenerlo, ma l’allenatore Italo-brasiliano molto legato alla società e alla tifoseria ha ormai fatto una scelta diversa. Una novità sul contratto: triennale secco, non due anni più opzione, si lavora su questa traccia. E anche le indiscrezioni che circolano sull’ingaggio non sono esatte: Thiago Motta guadagnerà una cifra superiore ai 3,5 milioni a stagione, con l’aggiunta di bonus e ovviamente a prescindere dagli emolumenti che spetteranno al suo staff.

Foto: instagram Bologna