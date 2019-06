Esclusiva: Theo Hernandez vuole il Milan. Ora…

Il Milan e Theo Hernandez, dall’incontro a Ibiza tra Maldini e il laterale francese alle ultime evoluzioni. Lo stesso classe ’97, reduce dal’esperienza in prestito alla Real Sociedad ma di proprietà del Real Madrid, nelle ultimissime ore ha aperto totalmente a un trasferimento in rossonero, dando la priorità al Milan rispetto a qualsiasi altra destinazione. La trattativa con il Real va avanti, ora va trovato l’accordo sulla formula, ma il Milan vuole andare fino in fondo per Theo Hernandez.

Foto: si.com