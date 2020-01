Esclusiva: Tete in uscita da Lione, proposto a Juve e Roma

Un terzino destro dal buon rendimento, scuola Ajax, che potrebbe lasciare il Lione già in queste sessione di mercato. Stiamo parlando di Kenny Tete, classe 1995, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Abile soprattutto nella fase di contenimento, è stato proposto negli ultimi giorni sia alla Juve che alla Roma, potrebbe essere una traccia per il futuro. Nel frattempo i giallorossi hanno deciso di riaggregare Bruno Peres, che ha altre caratteristiche, nella speranza che possa aver messo alle spalle i problemi caratteriali che hanno condizionato le ultime stagioni.

Foto: Twitter ufficiale Lione