Esclusiva: Ternana, tutto su Alfredo Donnarumma. E il Brescia ci prova per Di Carmine

La Ternana cerca un grande attaccante e lo ha individuato in Alfredo Donnarumma. Quest ultimo ha un contratto in scadenza con il Brescia, non è più incedibile, ci sono buone possibilità che l’operazione possa andare in porto. Ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, si va avanti.

Il Brescia pensa a un sostituto di spessore, un posto di rilievo nella lista ce l’ha Samuel Di Carmine, tornato a Verona dal prestito di Crotone. Di Carmine vorrebbe ancora la Serie A, ma l’opzione Brescia può diventare concreta.

Foto: Twitter Brescia