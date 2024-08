La Ternana ha chiuso due colpi importanti negli ultimi minuti. È fatta per Fabio Tito, terzino sinistro classe 1993, in uscita dall’Avellino e con un contratto in scadenza tra meno di un anno. Accordo raggiunto anche con la Juve Stabia per Federico Romeo, centrocampista offensivo classe 2003, altri due anni scarsi di contratto con le Vespe e in arrivo a Terni.

Foto: Instagram Ternana