La Ternana vuole rinforzare il reparto offensivo. Un obiettivo che può concretizzarsi chiama in causa Eddie Salcedo, classe 2001, di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito all’Eldense. Adesso esiste la possibilità di tornare in Italia, questa volta per una nuova esperienza con la maglia della Ternana.

Foto: Salcedo Instagram