Esclusiva: Ternana, le riflessioni di Bandecchi. E sullo sfondo c’è Sottil

Stefano Bandecchi non è contento del campionato della Ternana, non potrebbe essere diversamente considerati gli investimenti fatti, compreso il recente e costoso riscatto di Ferrante. Via social il patron del club non ha risparmiato critiche, aggiungendo che presto avrebbe fatto avere notizie più dettagliate su eventuali decisioni da prendere. Bandecchi non è soddisfatto del lavoro dell’allenatore Gallo e del direttore sportivo Leone, pensa di aver messo a disposizione uomini e budget senza un ritorno adeguato. Ma in questo momento è soprattutto Gallo a rischiare, in attesa di una decisione definitiva che potrebbe arrivare presto. Sullo sfondo il profilo di Andrea Sottil e soprattutto la necessità di Bandecchi di approfittare di questi giorni di sosta del campionato per un piano definitivo che possa salvare una stagione fin qui deludente.

Foto: Twitter ufficiale Ternana