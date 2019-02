Esclusiva: Ternana, Calori ha già svuotato gli armadietti. Gallo è pronto

Tutto confermato. Alessandro Calori ha svuotato gli armadietti e ha salutato, la Ternana ha deciso di interrompere il rapporto dopo la sconfitta in casa dell’Albinoleffe. E per la sostituzione Fabio Gallo ha scavalcato Camplone, Delneri è rimasta come un’intuibile suggestione. E non c’erano margini per un ritorno di De Canio, le parti non si erano lasciate bene. Mentre il patron Bandecchi aspetterà la prossima partita per tirare definitivamente le somme su altre decisioni da prendere (o già prese?). Intanto Calori saluta, Gallo è in pole, ma tira una brutta aria non soltanto per gli allenatori in casa Ternana…

